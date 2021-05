Israele: ripreso lancio razzi verso sud Paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 15 MAG - Sono ripresi questa mattina dopo alcune ore di quiete i lanci di razzi da Gaza verso il sud di Israele, in particolare nelle città di Ashkelon e Ashdod. Le stesse, insieme a Beer Sheva, Sderot e aree limitrofe, sono state bersaglio di un intenso lancio di razzi la notte scorsa. Secondo l'esercito - che in risposta ha colpito numerosi obiettivi di Hamas nella Striscia, tra cui strutture di comando - i razzi sono stati circa 200, molti intercettati dal sistema Iron Dome. Uno dei missili lanciati da Gaza ha centrato, durante la notte, un appartamento ad Ashdod, mentre un altro è caduto nel porto cittadino colpendo un deposito di carburante e causando una forte esplosione. Non ci sono al momento notizie di vittime. (ANSA).