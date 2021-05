Gay Pride New York vieta presenza della polizia fino al 2025

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Gli organizzatori degli eventi Gay Pride di New York hanno annunciato che vieteranno alla polizia e ad altro personale delle forze dell'ordine di marciare nella loro parata annuale almeno fino al 2025 e cercheranno anche di mantenere gli ufficiali in servizio "a un isolato" dalla celebrazione delle persone e della storia LGBTQ +. Lo riporta il Guardian. "Il senso di sicurezza che le forze dell'ordine dovrebbero fornire può invece diventare una minaccia e, a volte un pericolo, per coloro nella nostra comunità che sono più spesso presi di mira con forza eccessiva e/ o senza motivo", hanno detto gli organizzatori in un comunicato annunciando anche che sarà aumentato il budget destinato alla sicurezza dell'evento in modo da ridurre la presenza del dipartimento di polizia. Gli agenti forniranno la prima assistenza "solo quando assolutamente necessario come richiesto dai funzionari della città", hanno detto. La Gay Officers Action League ha criticato la decisione dicendosi "delusa". Il gruppo ha definito il divieto un "brusco voltafaccia". Il prossimo Gay Pride di New York è in programma a giugno. (ANSA).