(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAG - L'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, ha convocato per martedì un vertice straordinario dei ministri degli Esteri dell'Ue, "in considerazione dell'escalation in corso tra Israele e Palestina e del numero inaccettabile di vittime civili". "Ci coordineremo e discuteremo di come l'Ue può contribuire al meglio per porre fine all'attuale violenza", ha scritto Borrell su Twitter. (ANSA).