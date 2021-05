L'esercito israeliano: "Colpita la casa del capo di Hamas". Raffica di razzi da Gaza

Colpita, secondo l’eserciyto israeliano, l’abitazione del capo dell’ufficio politico di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar. L’esercito «ha attaccato le case di Yahya Sinwar e di suo fratello Muhammd, un attivista terrorista», ha scritto l'esercito su Twitter.

Due ore di tregua, dalle 22 a mezzanotte, le 23 in Italia, poi Hamas ha lanciato una raffica di razzi da Gaza verso il centro e il sud di Israele. In nottata il premier Benyamin Netanyahu: «mentre Hamas colpisce intere città in Israele, Israele si sforza al massimo di non colpire a Gaza persone non coinvolte nei combattimenti». Ma le operazioni militari proseguiranno «per quanto necessariò». Guterres: «Attacco ai civili viola il diritto internazionale e deve essere evitato a tutti i costi». Oggi il Consiglio di sicurezza Onu.



In una settimana di continui attacchi dell’aviazione israeliana a Gaza sono rimasti uccisi complessivamente 174 palestinesi, ed altri 1200 sono stati feriti. Lo ha aggiornato il ministero della sanità di Hamas citato dai media. Fra i morti, ha precisato, figurano 47 bambini e 29 donne.