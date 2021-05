ANSA-IL-PUNTO/COVID: agende over 40, alta adesione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 17 MAG - Alle 10 di oggi, primo giorno per la prenotazione delle vaccinazioni anticovid per gli over 40, "erano già 14.343" le adesioni alla campagna in Fvg; 8.210 alle ore 9. Lo rende noto il vicegovernatore del Fvg Riccardo Riccardi. Delle 14.343 persone tra 40 e 49 anni che nelle prime ore del mattino hanno chiesto un appuntamento, 3.866 risiedono nel territorio afferente l'azienda sanitaria Friuli Occidentale, 5.897 nell'area dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e 4.580 nell'area dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Alle 10, le adesioni quotidiane totali alla campagna vaccinale in Fvg (comprese fascia 40-49 anni) erano 15.984, la maggior parte delle quali avvenute rivolgendosi alle farmacie (9.291). Positiva la risposta ai vaccini anche per la due-giorni di Villa Manin, dove nel fine settimana sono stati complessivamente 2,229 i vaccini inoculati. Nel 97 per cento dei casi è stata somministrata la monodose della Johnson&Johnson (2.158 unità), mentre per la parte rimanente (71 dosi) è stato usato il farmaco Pfizier. Nelle due giornate, gli uomini vaccinati sono stati 1.109; le donne 1.120. Una buona notizia sul fronte della situazione sanitaria in regione: nessun decesso per il secondo giorno consecutivo. Su un totale di 1.577 test sono state riscontrate 16 positività al Covid 19, pari all'1,01%. Nel dettaglio, dall'analisi di 1.216 tamponi molecolari sono stati rilevati 15 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,23%; da 361 test rapidi antigenici un caso (0,28%). I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 15 (-1) mentre restano 72 quelli in altri reparti. Infine, Shaurli (Pd), chiede alla Regione garanzie per gli studenti Erasmus: "I nostri studenti universitari che saranno impegnati a partire dal prossimo autunno nel programma Erasmus necessitano di garanzie per ricevere il vaccino in tempo utile per potersi recare all'estero e svolgere un programma di studi europeo programmato da tempo". (ANSA).