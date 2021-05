Blinken a Israele, precisare motivo attacco a sede media

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha chiesto a Israele di precisare la "giustificazione" dell'attacco all'edificio di Gaza sede di alcuni media, tra cui AP e Al Jazeera. Parlando da Copenaghen, dove si trova in visita, Blinken ha quindi invitato israeliani e palestinesi a "proteggere i civili, in particolare i bambini". roibadendo che Israele, "in quanto democrazia, ha un dovere particolare" a farlo. Il segretario di Stato ha detto che gli Usa "continuano a condurre un'intensa attività diplomatica per far cessare il ciclo attuale di violenze" e che sono pronti a "sostenere le parti, se arriveranno a un cessate il fuoco". (ANSA).