Covid: India, nuovi casi in leggero calo, meno di 300mila

(ANSA) - NEW DELHI, 17 MAG - Per la prima volta da 26 giorni l'India ha registrato ieri meno di 300mila nuovi positivi, sulla base dei test delle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero alla Salute, definendolo "uno sviluppo incoraggiante". I nuovi positivi sono stati infatti 281.386, le morti ancora sopra i 4mila, (4.106). La campagna di vaccinazione prosegue, con 700 mila dosi somministrate nelle ultime 24 ore, che portano il totale degli immunizzati a 182 milioni 926mila. Gli esperti chiedono ancora più slancio per sostenere il trend in leggera discesa dei nuovi casi, che già porta alcuni a parlare di "superamento del picco" della devastante seconda ondata. (ANSA).