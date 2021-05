Gb: alberi per onorare il Giubileo di Platino della regina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 17 MAG - Piantare alberi in giro per il Regno Unito in modo da onorare il Giubileo di Platino della 95enne regina Elisabetta (i suoi 70 anni sul trono, previsti nel 2022) all'insegna del verde e di una causa ambientalista cara in particolare al principe Carlo, eterno erede della corona. E' l'iniziativa lanciata oggi ufficialmente dalla casa reale britannica, dopo la cerimonia nella quale la stessa sovrana e il suo primogenito hanno piantato simbolicamente un primo alberello nel parco del Castello di Windsor. Un gesto a cui il principe di Galles ha invitato tutti i sudditi a unirsi - in un video messaggio alla nazione - per fare del prossimo giubileo ("jubilee" in inglese) "un tree-bilee", ossia un giubileo di alberi. All'impresa, ideata da un'organizzazione ecologista di cui Carlo è patrono, Cool Earth, sono invitati ad aderire individui, enti locali, associazioni collettive e di quartiere. Scuole e comunità di tutta l'sola potranno inoltre sostenere quote dei 3 milioni di alberelli che il Woodland Trust britannico s'è impegnato a piantare come parte del progetto. (ANSA).