India: ciclone Tauktae supera Mumbai e corre verso Gujarat

(ANSA) - NEW DELHI, 17 MAG - Il ciclone Tauktae ha sorpassato nelle scorse ore Mumbai, dove il Dipartimento meteorologico indiano aveva innalzato l'allerta da verde ad arancione, colpendo i quartieri più vicini alla costa con precipitazioni torrenziali, inondazioni e black-out di varie ore in numerose aree della città. L'aeroporto internazionale Chhatrapati Shivaji Maharaj è stato chiuso per almeno tre ore. Tauktae, il primo monsone della stagione stagione 2021, si sta muovendo in direzione nord-nordest e raggiungerà nella serata di oggi le coste del Gujarat, dove 150mila persone sono già state evacuate dalla Protezione Civile. Nel week end, passando sopra Goa e le coste meridionali del Maharashtra, il ciclone ha fatto contare almeno otto vittime. (ANSA).