Calci e pugni a poliziotti Bari durante controllo, 2 arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 18 MAG - Avrebbero aggredito con calci e pugni gli agenti della Polizia stradale di Bari che li avevano raggiunti per un controllo dopo aver notato la loro auto ferma sulla corsia di emergenza lungo la Statale 16. Un 51enne e un 24enne di Mola di Bari, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per lesioni, resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. I due si trovano ora agli arresti domiciliari in attesa di processo. Una terza persona, un 16enne incensurato familiare di uno dei due, è stata denunciata alla Procura minorile per gli stessi reati. L'aggressione risale alla tarda serata di domenica. All'altezza del quartiere Japigia, sulla Ss 16 in direzione sud, un equipaggio della Polstrada, durante un normale servizio di perlustrazione, ha notato un'auto di grossa cilindrata ferma sul senso di marcia opposto e tre persone sedute sul guardrail. Gli agenti hanno invertito il senso di marcia per verificare se avessero bisogno di aiuto. I due arrestati, Salvatore Podio e Chiarelli Fabio, probabilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, avrebbero immediatamente iniziato a minacciare i poliziotti per poi aggredirli con calci e pugni, sfondando anche a testate il parabrezza dell'auto di servizio. Sul posto sono poi sopraggiunte altre due volanti, i cui agenti sarebbero stati a loro volta minacciati e colpiti. L'aggressione sarebbe proseguite anche negli uffici della Questura, dove nei confronti dei due è stato formalizzato l'arresto in flagranza. I poliziotti della Stradale, trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, hanno riportato feriti giudicate guaribili in 7 giorni. (ANSA).