Covid: Turchia, 'immunità di gregge entro settembre'

(ANSA) - ISTANBUL, 18 MAG - La Turchia attende la consegna di 90 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech entro settembre, di cui 30 milioni a giugno, mentre questa settimana riceverà altre 10 milioni di dosi del cinese Sinovac. Lo ha annunciato il suo ministro della Salute, Fahrettin Koca, secondo cui con queste nuove forniture entro settembre verrà raggiunta nel Paese l'immunità di gregge. Finora, le dosi somministrate sono oltre 26,5 milioni, di cui 11 milioni di richiami. Ankara ha inoltre approvato l'impiego d'emergenza del siero russo Sputnik V, di cui non ci sono però ancora state consegne. A margine dell'accordo con Pfizer, ha spiegato Koca, il governo di Recep Tayyip Erdogan ha invitato a inizio giugno in Turchia il co-fondatore di origini turche di BioNTech, Ugur Sahin, che questa settimana parteciperà in videoconferenza a una riunione del comitato scientifico di Ankara. (ANSA).