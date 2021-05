Ex sacerdoti Città di Castello, grazie per l'affetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 18 MAG - "Ringraziamo tutti coloro che hanno manifestato il loro affetto nei nostri confronti e tutte le persone con cui abbiamo camminato e continueremo a camminare nell'Amore di Gesù": i due ex sacerdoti della diocesi di Città di Castello che hanno lasciato la tonaca intervengono oggi - in un comunicato congiunto - su quanto accaduto. "Abbiamo scelto di non parlare della nostra vita nei giornali o in Tv - affermano David Tacchini e Samuele Biondini - perché crediamo più consono affrontare tale tema in un contesto di relazioni umane e di autenticità". "Non abbiamo rilasciato nessuna dichiarazione. Le affermazioni che ci sono state attribuite, in alcuni casi virgolettandole - sottolineano - non sono state mai rilasciate da noi. Smentiamo la notizia diffusa che stiamo per diventare padri". "Abbiamo soltanto chiesto e ottenuto la dispensa dal celibato. Conseguentemente, secondo le norme vigenti - spiegano - non possiamo esercitare il ministero". (ANSA).