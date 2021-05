Fauci diventa cavaliere della Repubblica italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, MAY 18 - L'immunologo italo-americano Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) e consigliere medico del presidente Joe Biden nella task force Usa anti Covid, diventerà oggi Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La più alta onorificenza italiana gli verrà conferita dall'ambasciatore in Usa Armando Varricchio nel corso di una cerimonia nella sua residenza di Villa Firenze, presente la stampa italiana e americana. Parteciperanno anche Francis Collins, direttore del National Institutes of Health (Nih), ed Andy Slavitt, lo 'zar' della task force Usa contro il virus. Noto e stimato in tutto il mondo, l'80enne Fauci, orgoglioso delle sue origini italiane, è il volto americano più noto della lotta alla pandemia. (ANSA).