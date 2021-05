Sei indagati per la morte dell'operaio nel Varesotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VARESE, 18 MAG - Sono sei le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Marco Oldrati, 52 enne operaio di Bergamo precipitato da un ponteggio all'interno del cantiere di un centro commerciale di Tradate (Varese), lo scorso 8 maggio. Si tratta di un "atto dovuto" della Procura di Varese per poter procedere alle verifiche e agli accertamenti necessari alla ricostruzione di eventuali responsabilità di dirigenti dell'azienda e responsabili della sicurezza, rispetto all'incidente mortale sul lavoro. Ieri è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Oldrati, il cui esito contribuirà a fare chiarezza sulle cause del suo decesso. (ANSA).