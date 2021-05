Volo India-Orio: 34 positivi ai tamponi controllo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERGAMO, 18 MAG - Ben 34 passeggeri del volo India-Orio al Serio dello scorso 3 maggio sono risultati ancora positivi al Covid-19: di questi, 16 sono risultati debolmente positivi al tampone di controllo eseguito ieri. Altri 56 invece sono risultati negativi e da oggi hanno lasciato i due Covid hotel dov'erano in quarantena da inizio maggio. Tra i positivi rientrano anche 5 dei 6 passeggeri risultati positivi allo sbarco (che quindi non si sono negativizzati durante il periodo di isolamento obbligatorio) e dovranno ripetere il tampone a distanza di sette giorni e, nel frattempo, proseguire con l'isolamento obbligatorio. Tutti i nuovi positivi dovranno effettuare la quarantena per altri 10 giorni. Inoltre, 15 passeggeri negativi non sono stati 'liberati', in quanto individuati come contatti stretti di soggetti positivi (esempio condivisione di camera) e avranno quattordici giorni di quarantena da fare (al termine della quale verranno nuovamente sottoposti a tampone). Ora i test positivi verranno inviati all'ospedale Sacco di Milano per il sequenziamento e l'individuazione della variante. (ANSA).