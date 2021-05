Accuse plagio tesi, si dimette ministra Famiglia tedesca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Ripetizione con nome corretto alla prima riga) (ANSA) - BERLINO, 19 MAG - La ministra della Famiglia tedesca, Franziska Giffey, 43 anni (Spd) ha annunciato le sue dimissioni. Ne ha dato notizia Focus on line. Secondo il portale del magazine, la ministra ha offerto il passo indietro alla cancelliera Angela Merkel, a causa delle accuse di plagio al suo dottorato di ricerca, che potrebbero costarle il titolo. In passato diversi ministri si sono ritirati per problemi analoghi. (ANSA).