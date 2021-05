Cina: ispezioni in corso a Shenzhen al grattacielo SEG Plaza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 19 MAG - Un pool di ingegneri ha avviato le ispezioni del SEG Plaza a Shenzhen, il grattacielo di oltre 350 metri di altezza che ieri pomeriggio ha cominciato a oscillare e a tremare senza una evidente spiegazione e causando panico e un'evacuazione forzata dell'edificio. Sui social media, invece, è diventata virale una discussione sull'ipotesi dell'uso di materialli scadenti per la costruzione. I funzionari dell'Ufficio di gestione delle emergenze della città hanno escluso che all'origine del fenomeno possa esserci un terremoto, aggiungendo che non sono state rilevate altre oscillazioni dell'edificio che si trova nel distretto Futian della città a due passi da Hong Kong. Nessuna anomali, inoltre, "è stata riscontrata nella struttura principale e nell'ambiente circostante l'edificio". Gli standard di costruzione scadenti degli edifici sono spesso collegati alla corruzione di funzionari locali, come è emerso nel 2020 in merito al crollo di un hotel di quarantena del Covid-19 nel sud della Cina. Sui social media, hashtag sul SEG Plaza su Weibo, il Twitter in mandarino, ha raccolto oltre 780 milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di commenti, con molti utenti preoccupati per gli standard di costruzione. (ANSA).