(ANSA) - NEW YORK, 20 MAG - Un cessate il fuoco è "imminente" e potrebbe aversi in 24 ore. Lo affermano funzionari di Hamas con la Cnn. Il presidente americano Joe Biden ha chiesto a Benyamin Netanyahu "una significativa de-escalation" immediata per una tregua a Gaza. (ANSA).