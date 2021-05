Insulti razzisti a Osakue, la procura chiede l'archiviazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - La procura di Torino ha chiesto di archiviare la denuncia presentata da Daisy Osakue, la giovane componente della nazionale italiana di atletica che nel 2018 lamentò la comparsa sui social network di centinaia di messaggi ingiuriosi e razzisti nei suoi confronti. Lo si è appreso da ambienti del Palazzo di Giustizia. Il caso era scoppiato in seguito a un episodio avvenuto il 30 luglio di quell'anno, quando Daisy, a Moncalieri, fu colpita da un uovo lanciato da un'auto in corsa. La notizia fu ampiamente commentata su internet. La procura, secondo quanto si è appreso, ha preso atto del carattere oggettivamente diffamatorio dei messaggi, ma ha sottolineato che è particolarmente difficile identificare con certezza gli autori anche perché Facebook, di prassi, non fornisce i dati alla polizia postale. (ANSA).