Irlanda Nord: Johnson rinnova scuse eccidio, Carlo a Belfast

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 19 MAG - Doppio gesto dai vertici del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, alle prese nelle settimane scorse con un rinnovato clima di tensioni fra comunità etnico confessionali opposte (unionisti protestanti da una parte, repubblicani cattolici dall'altra) alimentato in parte anche dai timori dei contraccolpi del dopo Brexit: da un lato il premier Tory, Boris Johnson, ha formalizzato alla Camera dei Comuni le scuse ufficiali presentate una settimana fa per un eccidio storico commesso presso Belfast 50 anni fa dai militari di Sua Maestà; dall'altro l'erede al trono Carlo ha completato con la consorte Camilla una nuova visita di due giorni in Ulster improntata alla riconciliazione, dopo quella storica di pochi anni orsono. Aprendo il tradizionale Question Time del mercoledì al Parlamento di Westminster, Johnson si è scusato a nome di tutti i governi britannici succedutisi nel decenni per il massacro di Ballymurphy: avvenuto nell'agosto 1971 all'inizio della sanguinosa stagione dei Troubles con la morte di 10 civili della comunità cattolica (inclusi un prete e una giovane madre di famiglia) e attribuito dalla giustizia del Regno all'esclusiva responsabilità delle forze armate solo mezzo secolo dopo. Mentre il principe Carlo e la duchessa di Cornovaglia hanno dedicato la seconda giornata di una visita in Irlanda del Nord all'inaugurazione di un nuovo mercato e a incontri con tutte le comunità, inclusi ragazzi e bambini in età scolastica e non senza soffermarsi a chiacchierare per strada. Non è mancato un siparietto quando una bimba, Cathy McAllister, ha chiesto al principe di Galles "quanti televisori" avesse la regina Elisabetta nella sua residenza. "Uno credo", ha sorriso Carlo, "più uno o due altrove, forse". (ANSA).