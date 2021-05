Libia: Di Maio, premier Dbeibah in Italia il 31 maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Il primo ministro libico Abdel Hamid Dbeibah verrà in visita in Italia "il 31 maggio prossimo". Nell'occasione "si svolgerà anche un business forum che permetterà ai principali attori economici italiani di interloquire con il primo ministro libico e diversi membri del suo governo". Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un'informativa alla Camera sulla Libia. Di Maio ha annunciato anche che la riattivazione del Consolato Generale a Bengasi, con l'insediamento del Console Carlo Batori, è prevista il 26 maggio. E verrà anche istituito il Consolato Onorario a Sebha, nel Fezzan. (ANSA).