(ANSA) - TERRASINI, 19 MAG - La Sea Eye 4 con a bordo oltre 415 migranti soccorsi al largo della Libia in diverse operazioni è già arrivata nella zona di Terrasini (Pa). E' ancora in acque internazionali e attende l'autorizzazione per entrare nello specchio d'acqua italiano e poi arrivare a Palermo. Secondo le previsioni la nave che si trova a 30 miglia dal capoluogo potrebbe arrivare davanti al porto di Palermo attorno alle 19. A bordo ci sono anche 150 minori. (ANSA).