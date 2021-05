Stefani, 'Disability Card' sostituirà certificato cartaceo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - La 'Disability Card', ovvero la Carta Europea della Disabilità, oltre a garantire l'accesso a sconti e agevolazioni, sarà "anche uno strumento per consentire l'attestazione della propria condizione di disabilità mediante strumenti digitali che diventeranno sostitutivi del tradizionale certificato cartaceo. Questa è una peculiarità della versione italiana del progetto Disability Card". Lo ha detto il ministro per le Disabilità Erika Stefani rispondendo ad una interrogazione in commissione 'Affari Sociali" della Camera "La Carta Europea della Disabilità, che sarà prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, consiste in una tessera che- ha spiegato -, nella misura in cui permette al portatore di farsi immediatamente riconoscere come persona con disabilità gli consenta l'accesso ad agevolazioni ed una serie di servizi in materia di trasporti, cultura e tempo libero, con l'obiettivo di consentire la libera circolazione e la piena inclusione delle persone con disabilità su tutto il territorio europeo". Le agevolazioni "saranno attivate mediante protocolli d'intesa o convenzioni tra l'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e soggetti pubblici o privati, coerenti con i requisiti e le finalità dell'iniziativa, e pubblicizzate sul sito istituzionale dell'Ufficio". Stefani ha spiegato che intende coinvolgere anche " le regioni e gli enti locali per valutare anche con questi interlocutori ogni possibile ambito di utilizzo della Carta quale strumento di inclusione". (ANSA).