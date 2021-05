© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 20 MAG - La Camera americana vota a favore della creazione di una commissione di indagine indipendente e bipartisan per indagare sull'attacco al Congresso del 6 gennaio. I voti favorevoli sono stati 252, di cui 35 repubblicani, i contrari 175. Il via libera è arrivato nonostante l'opposizione della leadership repubblicana. (ANSA).