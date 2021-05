Sci, dal 26 maggio Cervinia riapre piste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 20 MAG - Complici le recenti nevicate in alta quota e l'atteso passaggio in zona gialla della Valle d'Aosta, Breuil-Cervinia riaprirà alcune piste da sci il prossimo mercoledì 26 maggio. Saranno in funzione l'impianto di arroccamento Breuil-Cervinia - Plan Maison e le tre seggiovie Plan Maison, Fornet e Bontadini L'accesso - fa sapere la società Cervino spa, che gestisce gli impianti - sarà regolato dalle norme anti Covid-19 che prevedono la capienza del 50% sugli impianti chiusi e del 100% su quelli aperti. Sarà possibile acquistare lo skipass (33 euro e valido solo per il versante italiano) solo online (www.cervinia.it) da martedì 25 alle 8 (ANSA).