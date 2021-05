Usa: all'asta cappello Indiana Jones e bacchetta Harry Potter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 20 MAG - All'asta la fedora di Indiana Jones. Il cappello indossato da Harrison Ford in 'Indiana Jones e il tempio maledetto' è uno degli oggetti che farà parte della vendita dei cimeli di Hollywood che si svolgerà a Los Angeles dal 29 giugno. E' stimato fino a 250 mila dollari. Per gli appassionati del laghetto più famoso al mondo, ci sarà anche la bacchetta di Harry Potter usata durante 'Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1' (2010) oltre che gli occhiali realizzarti Daniel Radcliffe in 'Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2' (2011). L'asta 'Entertainment Memorabilia' comprende oltre 1600 rari oggetti usati in produzioni televisive e cinematografiche. Secondo le aspettative dovrebbe fruttare almeno sei milioni di dollari. (ANSA).