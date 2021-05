Vaccini: sold out l'Astra-Night per 18enni a Bolzano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - Tutto esaurito per le serate di vaccinazioni con Astrazeneca per gli over 18enni a Bolzano, Bressanone e Vipiteno. A livello provinciale risultano assegnati l'85% dei 4.800 appuntamenti per le "Open Vax Day & Night", in programma da oggi a sabato. Nell'hub di Bolzano ci sarà anche un dj. I centri di vaccinazione a Bressanone e Vipiteno daranno il via questa sera, dove un totale di 600 vaccinazioni saranno somministrate tra le ore 17:00 e le ore 22:00. Secondo l'assessore Thomas Widmann "grazie alle nuove disposizioni del decreto, la nostra iniziativa "Open Vax Day & Night" è diventata ancora più interessante. Il certificato di vaccinazione sarà riconosciuto per la certificazione verde /Corona-Pass già dopo 15 giorni dalla prima vaccinazione e rimarrà valida per 9 mesi dopo la seconda dose. Il vaccino di AstraZeneca ha quindi la validità più lunga per il Corona Pass rispetto a tutti i vaccini attualmente somministrati in Alto Adige". (ANSA).