Ambiente: NIVEA inaugura primo 'Seabin' a Portovenere

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - NIVEA concretizza il suo impegno per il clima attraverso l'iniziativa 'NIVEA Mare Protetto' che ha l'obiettivo di tutelare i mari italiani. Aderendo al progetto LifeGate PlasticLess© NIVEA ha installato a Portovenere, in Liguria, nel porto di Marina del Fezzano, il suo primo Seabin: un vero e proprio cestino del mare per la raccolta dei rifiuti galleggianti, che permetterà di raccogliere dalla superficie dell'acqua circa 1,5 kg di rifiuti al giorno. Altre due installazioni saranno previste nei porti di Riccione e Procida, prossima Capitale italiana della Cultura, e contribuiranno alla raccolta di circa 1 tonnellata e mezza di rifiuti galleggianti, incluse plastiche e microplastiche, in un solo anno. Il percorso sostenibile di NIVEA è partito nel 2011 ed è culminato nella recente pubblicazione di un'Agenda di Sostenibilità che fornisce una serie di obiettivi sostenibili finalizzati a contribuire attivamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Tra questi: abbattimento delle emissioni di CO2, formulazioni e packaging sempre più climate friendly, approvvigionamento responsabile e riduzione dei consumi di acqua nei processi di produzione. Concreto anche l'impegno dell'Azienda nello sviluppo di prodotti 100% privi di microplastiche entro il 2021 e packaging al 100% ricaricabili, riutilizzabili o riciclabili entro il 2025. (ANSA).