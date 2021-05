Bozza Dichiarazione Roma, 'risposta coordinata a pandemie'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - La bozza della Dichiarazione di Roma che verrà approvata al Global Health Summit, visionata dall'ANSA, si compone di cinque pagine e sedici principi destinati a cambiare l'approccio dei grandi del mondo nella lotta alla pandemia. Principi che, si legge nel documento, servono ad "un orientamento volontario nell'azione presente e futura per la saluta globale". Obiettivi redatti "per migliorare la preparazione nella risposta e nella prevenzione, per una risposta coordinata e resiliente". (ANSA).