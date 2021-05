Covid: ricoverati sotto quota 10 mila,prima volta da ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Sono 5.218 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.741. Sono invece 218 le vittime in un giorno, in aumento rispetto a ieri quando erano state 164, ma pesa molto un riconteggio della Campania che ha comunicato 85 vittime dei mesi scorsi. Sono 269.744 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati; ieri i test erano stati 251.037. Il tasso di positività è dell'1,9%, in calo rispetto al 2,3% di ieri (-0,4%). Sono 9.925 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti Covid degli ospedali, quindi di nuovo sotto quota 10 mila per la prima volta dal 22 ottobre. Il calo nelle ultime 24 ore è stato di 458 unità. In terapia intensiva ci sono invece 1.469 persone, in calo di 75 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 51 (ieri 69). In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.183.476, i morti 125.028. I dimessi ed i guariti sono 3.766.660, con un incremento di 12.695 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 291.788, in calo di 7.698 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 280.394 persone (-7.165 rispetto a ieri). (ANSA).