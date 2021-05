Francia: in netto rialzo sondaggi per Macron e Castex

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 21 MAG - Emmanuel Macron e Jean Castex in forte rialzo nei sondaggi in Francia: il presidente e il suo premier raccolgono - secondo uno studio BVA - il 42% di opinioni positive in questa fase caratterizzata dalla riapertura dopo il lockdown. Per Macron si tratta di un aumento di 3 punti di popolarità in un mese spalmato sull'insieme dei simpatizzanti di tutti i partiti. Castex registra un balzo in avanti di 6 punti, raccogliendo opinioni positive soprattutto a sinistra. Quanto alla riapertura, il 65% dei francesi si dicono "fiduciosi". (ANSA).