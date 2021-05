Gaza: la tregua regge, Israele verso rimozione emergenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 MAG - Dalle 2 ora locale (l'una in Italia) i combattimenti fra Israele e Hamas sono terminati in seguito ad un accordo di cessate il fuoco mediato dall'Egitto e dalle Nazioni Unite. Nel sud di Israele la vita sta gradualmente tornando alla normalità e le autorità militari si apprestano a revocare le misure di emergenza imposte alla popolazione. Secondo la radio militare oltre alla sospensione delle ostilità Israele non si è assunto alcun altro impegno. Nei prossimi giorni, ha aggiunto, emissari dell'Egitto si recheranno in Israele e a Gaza per discutere il rafforzamento della tregua. (ANSAmed).