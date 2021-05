In Italia 5.218 nuovi casi e 218 morti. Tasso di positività in calo all'1,9%

Sono 5.218 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.741. Sono invece 218 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 164. Sono 269.744 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 251.037.

Il tasso di positività è dell’1,9%, in calo rispetto al 2,3% di ieri (-0,4%).

Sono 9.925 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti Covid degli ospedali, quindi di nuovo sotto quota 10 mila per la prima volta dal 22 ottobre. Il calo nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, è stato di 458 unità.

In terapia intensiva ci sono invece 1.469 persone, in calo di 75 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 51 (ieri 69).

Il numero di decessi di oggi riporta anche 85 casi che la regione Campania ha segnalato oggi ma che fanno riferimento alle scorse settimane. E’ quanto è stato precisato alla conferenza stampa al ministero della Salute per illustrare i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia.