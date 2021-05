Mini busti di Lenin in vendita a Cavriago. "Fondi per la piazza"

Cavriago punta a capitalizzare il busto di Lenin che campeggia nella sua piazza e che da anonimo paesino reggiano l'ha reso famoso in tutto il mondo: sono in vendita dei mini busti del padre della Rivoluzione d'Ottobre per raccogliere fondi che serviranno per lavori di manutenzione della stessa piazza.

L'iniziativa, come riporta l'edizione locale del Resto del Carlino, è del collettivo Rosso#17. Sono state realizzate e messe in vendita copie in scala in gesso bianco del busto di Lenin. Lo slogan è: 'Adotta un busto e rendi bella la sua piazza'. Le risorse per mantenere così bella piazza Lenin, spiega Davide Farella, tra i promotori, "sono scarse e spesso anche le collette dei volontari e degli abitanti del quartiere non bastano per far fronte alle spese". "Per acquistare i materiali per la manutenzione, occorrono circa 300 euro; la manodopera sarà volontaria. Il collettivo ha deciso di donare per questa causa trenta bustini chiedendo agli interessati di portarne a casa uno al prezzo di 10 euro".