Netanyahu, cambiate le regole del gioco con Hamas

(ANSA) - TEL AVIV, 21 MAG - "Il nostro obiettivo era riportare calma e sicurezza i cittadini di Israele e questo abbiamo fatto. Abbiamo inferto ad Hamas un danno massimo". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu parlando del conflitto appena concluso. "Con 11 giorni di guerra - ha spiegato - sono state cambiate le regole del gioco e lo sono anche per il futuro". "Se Hamas pensa che accetteremo lancio sporadico di razzi, si sbaglia. Ciò che è valso per il passato non varrà per il futuro". Netanyahu ha quindi ringraziato Biden per "l'appoggio dato al diritto di difendersi di Israele". (ANSA).