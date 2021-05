Oltre 1 mln ad asta per lettera Einstein con equazione E=mc2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 21 MAG - La lettera con l'equazione più famosa al mondo è stata venduta all'asta per un milione e 243 mila dollari. Si tratta del documento della formula dell'equivalenza massa-energia, E = mc2, scritta personalmente da Albert Einstein. La lettera di una pagina, in tedesco, risale al 1946 ed è indirizzata al fisico Ludwik Silberstein. Secondo la casa d'aste RR Auction si tratta dell'unico esempio scritto a mano dell'equazione di proprieta' privata. "Alla tua domanda - scrive Einstein nella lettera - la risposta puo' essere la formula E = mc2 senza alcuna erudizione. Se E è l'energia del tuo sistema che consiste in due masse, E0 l'energia delle masse quando si avvicinano ad una distanza infinita allora il difetto di massa del sistema è E0 - E / c2". (ANSA).