Spari in stazione a Lecco, panico ma nessun ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LECCO, 21 MAG - Momenti di paura a Lecco in mattinata. Poco prima delle 8 nell'area della stazione ferroviaria sono stati uditi alcuni spari, che hanno scatenato il panico e il fuggi fuggi generale nel sottopasso da parte di giovani e lavoratori presenti. Non si registrano feriti. Le due esplosioni, stando alle indagini, derivano da altrettanti colpi di pistola. Polizia ferroviaria e Squadra Mobile stanno raccogliendo elementi per ricostruire nel dettaglio l' accaduto. Le telecamere di videosorveglianza potrebbero aiutare a identificare il responsabile. (ANSA).