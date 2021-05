Umbria avvia prenotazioni vaccini per fragili sotto 60 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - La Regione Umbria a partire da oggi avvia le prenotazioni anche per la vaccinazione contro il Covid dei pazienti fragili, relativi alla "categoria 4", ovvero con meno di 60 anni. "Si tratta di circa 20 mila persone" ha spiegato l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, nel corso della conferenza settimanale sullo stato di avanzamento della campagna vaccinale in Umbria. L'assessore ha quindi sottolineato che "su nove fasce di età, su sette l'Umbria è tra i primi cinque posti rispetto alle altre regioni". "Quindi - ha aggiunto - considerando il serbatoio di vaccini disponibili è un ottimo risultato. Sono soddisfatto, non possiamo essere primi dappertutto". (ANSA).