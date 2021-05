© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 20 MAG - Il segretario di Stato americano Antony Blinken si recherà in Medio Oriente "nei prossimi giorni": lo ha reso noto il dipartimento di Stato Usa dopo l'annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Blinken incontrerà le sue controparti "israeliane, palestinesi e regionali" per "lavorare insieme per costruire un futuro migliore per israeliani e palestinesi", ha spiegato il dipartimento. (ANSA).