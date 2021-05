Covid: Sissa, continua netto miglioramento situazione in Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 22 MAG - Continua il netto miglioramento della situazione sanitaria, sia sul fronte dei contagi, sia sul fronte delle strutture sanitarie e dei decessi. Va comunque rinnovato l'appello alla massima attenzione, visto che simili andamenti positivi si sono talora invertiti rapidamente, e la frazione della popolazione vaccinata (circa un terzo di prime dosi) non è ancora sufficiente a generare un'immunità diffusa. E' in sintesi, l'analisi scientifica settimanale sull' andamento del Covid e le previsioni per la prossima settimana in Fvg, fatta dal Data scientist della Sissa di Guido Sanguinetti. "Prosegue la discesa della curva pandemica in FVG nella settimana appena conclusa (15/05-21/05). Nella settimana trascorsa si sono rilevati 294 nuovi casi (contro i 477 della settimana 08/05-14/05, con un calo del 38,4%). Il decremento percentuale è quasi identico a quello della settimana prima, segno di una fase di decrescita esponenziale della pandemia nella nostra regione - analizza il data scientist - In calo anche il numero di persone testate per la prima volta a 9402 (contro i 10695 della settimana precedente); ciò nonostante, il parametro rapporto di casi positivi su casi testati cala ulteriormente al 3,1% (contro il 4,5% della settimana precedente)" Infine, "migliora ulteriormente la situazione delle terapie intensive con 12 ricoverati contro i 17 del 14/05; ancor più marcato il miglioramento nei reparti ordinari con 55 degenti a fronte degli 89 di una settimana fa. Cala fortemente il dato dei decessi con 12 decessi registrati nel periodo 15/05-21/05, contro i 33 registrati la settimana precedente", conclude Sanguinetti. (ANSA).