Paura ad Amsterdam, accoltellate 5 persone, un morto

Paura ad Amsterdam. Bar, e ristoranti continuano a essere chiusi la notte a causa del Covid. Ma questo non ha impedito che ben cinque persone, poco dopo le 23 di venerdì sera, venissero aggredite e accoltellate.

Una è morta sul colpo mentre le altre sono state ricoverate in ospedale. La polizia ha fermato un sospetto, un uomo di 29 anni di Amstelveen di cui però non sono state rese note le generalità. Secondo alcune testimonianze riprese dai media locali il presunto autore degli attacchi è apparso come una persona con disturbi comportamentali. Gli inquirenti per ora non escludono alcuna ipotesi ma non hanno raccolto elementi che possano indicare la pista di un attacco terroristico. Le aggressioni sono avvenute in punti diversi ma tutti nel quartiere di De Pijp intorno a Ferdinand Bolstraat, una delle grandi arterie che attraversa la metropoli olandese e costeggia anche la zona dei grandi musei. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo essere state avvisate di un un’aggressione. Quando sono giunte sul posto hanno scoperto che altri quattro attacchi simili erano avvenuti nelle immediate vicinanze La zona è stata quindi chiusa al traffico anche per facilitare l'arrivo dei mezzi di soccorso, tra cui due eliambulanze atterrate nel parco limitrofo al museo di Van Gogh e al Rijksmuseum. I quattro feriti, a quanto si è appreso, sono tutti giovani tra i 21 e i 28 anni di Amsterdam e Haarlem. Uno di loro versa in condizioni critiche. In un comunicato, la polizia locale ha fatto sapere che è stata avviata un’inchiesta approfondita per accertare le circostanze in cui sono avvenuti gli attacchi e raccogliere prove sul presunto colpevole. Le autorità non hanno comunque ritenuto necessario alzare il livello di allerta antiterrorismo. Negli ultimi anni la principale città dei Paesi Bassi è stata teatro di diversi attacchi terroristici. In particolare nel 2018 due turisti americani furono accoltellati alla stazione centrale da un afghano poi arrestato. Sul luogo delle aggressione si è recata la sindaca della città, Femke Haslem, la quale ha riferito di aver trovato sotto choc gli abitanti di un quartiere ritenuto molto tranquillo. «E' stato orribile - ha commentato la sindaca - e gli abitanti della zono sono rimasti molto impressionati».

