Pronti gli "infermieri vaccinatori a domicilio" (per i pazienti fragili)

Oltre 90mila infermieri sono pronti a scendere in campo anche come 'vaccinatori a domicilio' anti-Covid per i pazienti più fragili. Il ministero della Salute, le Regioni e la Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (Fnopi) hanno infatti sottoscritto un protocollo d’intesa che - basandosi sulla possibilità di deroga all’esclusiva per gli infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale (Ssn) sancita nel decreto Sostegni - prevede che gli infermieri svolgano, con adozione di un adeguato 'Triage prevaccinalè, il servizio di vaccinazione al domicilio dei soggetti che hanno difficoltà a muoversi per raggiungere i siti vaccinali.

Il servizio, spiega la Fnopi, sarà organizzato dai Distretti delle Asl territoriali che provvederanno anche a fornire a quanti dei 270.000 infermieri e infermieri pediatrici del Ssn daranno la propria disponibilità, le dosi vaccinali, farmaci, dispositivi e presidi sanitari necessari per le attività di vaccinazione e per l’intervento sui possibili eventi avversi collegati alla vaccinazione.

«Oltre un terzo degli infermieri del Ssn - spiega all’ANSA la presidente Fnopi Barbara Mangiacavalli - è disponibile a partecipare alla campagna. Gli infermieri già effettuano le vaccinazioni anti-Covid nel Ssn ma il nuovo protocollo prevede tre novità: la prima è che gli infermieri che effettueranno le vaccinazioni oltre l’orario di lavoro saranno retribuiti ad hoc e in modio adeguato. La seconda novità è che cambia il modello organizzativo delle vaccinazioni a domicilio: ora, infatti, gli infermieri potranno effettuare il servizio da soli, e non più accompagnati da un medico, basandosi sull'anamnesi fatta dal medico e su un triage prevaccinale che faranno essi stessi sul soggetto per verificare la presenza di controindicazioni e/o di precauzioni da seguire prima di somministrare il vaccino. Ciò renderà possibile vaccinare un maggior numero di pazienti fragili in tempi più brevi». La terza novità, sottolinea, è che «gli infermieri pediatrici potranno vaccinare anche gli adulti e non solo i soggetti fino ai 18 anni di età, e questo velocizzerà ulteriormente la campagna». L’obiettivo, afferma, è proprio quello di «dare uno sprint decisivo alla campagna vaccinale. Per questo, è urgente rafforzare strutturalmente la prossimità e la tempestività di risposta del Sistema sanitario nazionale».

Per gli infermieri vaccinatori che operano dopo l’orario di lavoro grazie al superamento dell’esclusiva è previsto lo stesso compenso già stabilito per le altre professioni: 6,16 euro a inoculazione. Per tutto, sottolinea la Federazione, sarà previsto un necessario finanziamento aggiuntivo a integrazione del fondo sanitario nazionale, progressivamente definito sulla base dell’andamento della campagna vaccinale.

«Questo ulteriore tassello costruito dalla Federazione - conclude Mangiacavalli - testimonia ancora una volta la rilevanza di un’assistenza infermieristica organizzata secondo i canoni di risposta vera ai bisogni dei cittadini che non sono solo sanitari, ma anche sociali: i fragili vanno tutelati ed è il sistema a dover andare verso di loro, non il contrario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA vaccini

covid