Superenalotto, centrato a Fermo un sei da più di 156 milioni con una schedina da 2 euro

Dopo tante settimane all'asciutto è stato centrato di nuovo il sei al concorso del Superenalotto. La vincita è stata Realizzata a Montappone (Fermo) con un sei che vince 156.294.151,36 euro. Nessun 5+1, invece. La vincita è stata realizzata con una schedina da 2 euro. Il «colpo grosso» è stato realizzato presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 3, situato in via Roma, 53, si legge in una nota di Sisal.

La quarta vincita di tutti i tempi

È la quarta vincita più alta nella storia del gioco. Il 3 agosto 2019, infatti, furono vinti oltre 209 milioni mentre il 30 ottobre 2010 il sei vincente portò oltre 177 milioni di euro nelle tasche del fortunato vincitore. Il 27 ottobre 2016 la vincita fu invece di oltre 163 milioni di euro. Il 6 mancava dal 7 luglio 2020 quando è stato vinto a Sassari un Jackpot da oltre 59 milioni di euro. Con quella di stasera sono 125 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il jackpot per il sei riparte, ora, da 31.400.000 euro.

La schedina vincente

Questa la combinazione vincente del concorso: 1-7-37-43-63-81. Numero jolly: 34. Numero Superstar: 26.