Covid: mons. Raspanti positivo, vice presidente Cei è a casa

(ANSA) - ACIREALE, 23 MAG - Il vice presidente della Conferenza episcopale italiana e vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, è risultato positivo al Covid 19. Nei giorni scorsi aveva avuto somministrato il vaccino. Lo rende noto la sua Diocesi dopo avere appreso "alle 13 di oggi dell'esito del tampone molecolare". Nel comunicato "si precisa che le condizioni di salute del vescovo sono buone, essendo lui al momento quasi totalmente asintomatico e ravvisando solo un leggero mal di gola". Mons. Raspanti, come da protocollo, è nella sua abitazione nel Vescovado di Acireale in isolamento per evitare la trasmissione del virus. Il vescovo Raspanti "ringrazia quanti sono vicini a lui con la preghiera e l'affetto in questo tempo di pandemia che mette a dura prova la salute e le abitudini delle persone". (ANSA).