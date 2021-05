© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAG - Non è nell'interesse di nessuno continuare il ciclo di violenza: gli Stati Uniti sono impegnati per una soluzione a due stati per Israele e i palestinesi. Lo afferma il segretario di Stato americano Antony Blinken in un'intervista a Abc. (ANSA).