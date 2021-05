L'autore dell'intervista a Diana, 'non ho voluto farle male'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Non ho mai voluto fare del male a Diana in alcun modo e non credo che l'abbiamo fatto": parlando con il Sunday Times l'ex giornalista della Bbc Martin Bashir - che secondo un'inchiesta indipendente avrebbe usato l'inganno per ottenere una contestata intervista con Diana Spencer nel 1995 - difende il proprio operato. "Abbiamo fatto tutto come voleva lei - afferma - dalla tempistica nell'avvisare il palazzo, alla messa in onda, al contenuto. Io e la mia famiglia l'amavamo". Bashir si è anche rivolto ai principi William e Harry dicendosi "profondamente dispiaciuto". Nei giorni scorsi William aveva detto che le azioni di Bashir e l'intervista avevano dato "un contributo importante" alla fine della relazione tra i suoi genitori e "avuto un peso significativo sulla sua paura, paranoia e isolamento" negli ultimi anni della principessa. Le dichiarazioni di Bashir arrivano dopo che l'ex direttore generale della Bbc, Lord Hall - in carica ai tempi dell'intervista a Diana - si è dimesso ieri da presidente della National Gallery dopo essere stato pesantemente criticato dall'inchiesta. (ANSA).