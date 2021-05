Stresa, precipita la funivia del Mottarone: 9 morti e 3 feriti

Nove morti e tre feriti. E’ questo il bilancio fornito dalle forze dell’ordine, ma probabilmente ancora provvisorio, dopo che si è staccata la cabina della funivia del Mottarone che parte da Stresa. Sul posto sono state inviate 2 eliambulanze del 118 e le squadre a terra. Due bambini sono stati portati in elicottero in codice rosso al Regina Margherita di Torino.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti sul tragico crollo della funivia a Stresa, la fune dell’impianto si sarebbe staccata a 100 metri prima dell’ultimo pilone che si trova poco sotto la vetta del Mottarone. Qui la funivia corre molto staccata da terra. Non è chiaro quanti passeggeri ci fossero a bordo, la capacità di trasporto è di 40 persone per cabina. La Funivia venne inaugurata ed entrò in servizio il 1° agosto 1970. L’impianto bifune venne suddiviso in due tronconi: da Stresa all’Alpino di 2.351 metri e dall’Alpino al Mottarone di 3.020 metri.

La funivia Stresa-Mottarone era stata chiusa nel 2014 e sottoposta a lavori di manutenzione ed era stata riaperta nel 2016. Un’altra lunga chiusura si era verificata alla fine degli anni '90. Nel luglio 2001 si era bloccata, in quel caso nel primo tratto dopo la partenza da Stresa ed stato necessario l’intervento dei soccorritori per portare in salvo una quarantina di turisti.

«La cabina della funivia è caduta da un punto relativamente alto e si è adagiata sul terreno ai piedi di un grande bosco. Ora appare sostanzialmente distrutta a terra - la cabina è di colore bianco e rosso - quasi completamente accartocciata, quindi la caduta è stata evidentemente significativa». Lo ha raccontato Walter Milan del Soccorso Alpino parlando in diretta con Rainews 24 sulla caduta della funivia che collega Stresa con Mottarone.