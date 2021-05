Super maratona (100 km) tragica in Cina: 21 morti di freddo

Dopo quasi 24 estenuanti ore, si è finalmente conclusa la missione di salvataggio lanciata dopo che il maltempo ha ucciso 21 persone durante una maratona di montagna di 100 km nella città di Baiyin, nella provincia di Gansu nella Cina nord-occidentale. Lo ha dichiarato oggi il quartier generale dei soccorsi locali.

Stando alle dichiarazioni rilasciate dal quartier generale dei soccorsi, a mezzogiorno di oggi i corpi delle 21 vittime sono stati portati via dal luogo dell’incidente. All’operazione hanno partecipato oltre 1.200 soccorritori ben equipaggiati.

Il centro soccorsi ha confermato che gli altri 151 maratoneti sono salvi. Di essi otto, con ferite minori, sono stati portati in ospedale per le relative cure e si trovano attualmente in condizioni stabili.

Zhang Xuchen, sindaco della città di Baiyin, stamattina durante una conferenza stampa ha spiegato che sebbene l'incidente di pubblica sicurezza sia stato causato da un repentino cambiamento del tempo, la provincia ha incaricato una squadra di indagare su eventuali altre cause.

Il sindaco ha detto: «Come organizzatori dell’evento, proviamo un profondo senso di colpa e rimorso. Esprimiamo le nostre profonde condoglianze alle famiglie in lutto e alle vittime».

La maratona, a cui hanno partecipato in totale 172 persone, si è tenuta ieri mattina nel sito turistico Yellow River Stone Forest nella contea di Jingtai, Baiyin City.

Secondo il quartier generale dei soccorsi, ieri alle 13 circa grandine, pioggia gelata e forti venti hanno colpito la zona della tappa della gara ad alta quota, tra i chilometri 20 e 31.

I partecipanti hanno riportato problemi fisici a causa dell’improvviso calo della temperatura.

La corsa è stata interrotta quando alcuni partecipanti sono scomparsi.

«Alle 13 di ieri, il vento è diventato più forte. Era difficile stare in piedi e andare avanti. Le raffiche erano così violente che ho dovuto afferrare il terreno con entrambe le mani per evitare di essere spazzato via». Con queste parole un sopravvissuto, che non vuole essere nominato, ha commentato l'accaduto.

«Non sentivo altro che freddo in quel momento», ha detto il maratoneta. «Ho corso per circa 30 km, ma ho dovuto abbandonare prima del terzo checkpoint perchè sono svenuto a metà strada lungo il pendio».

Dopo che i partecipanti hanno postato video di richiesta di aiuto in una chat di gruppo WeChat alle 12 di ieri, le autorità locali hanno avviato un intervento di emergenza e organizzato i soccorsi per cercare i dispersi.

Secondo il quartier generale dei soccorsi, durante la notte la temperatura è scesa di nuovo a causa della conformazione territoriale complessa e della topografia della zona, rendendo il lavoro di ricerca e salvataggio ancora più difficile.

Alle 3 del mattino di oggi, 16 persone sono state trovate morte e cinque risultavano ancora disperse. Alle 10:15 di stamattina, il quartier generale dei soccorsi ha comunicato che il bilancio delle vittime è salito a 21.

