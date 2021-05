Usa: sparatoria a festa in New Jersey, 2 morti e 12 feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAG - Finisce in tragedia una festa in casa in New Jersey. Colpi di arma da fuoco hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferite altre 12. "Pensavo che si trattasse di fuochi di artificio invece erano colpi di arma da fuoco, ne ho sentiti sei in rapida successione", afferma uno dei testimoni. Il governatore del New Jersey, Phil Murphy parla di una atto "codardo di violenza che rafforza la nostra convinzione che serve una legge di buon senso sulle armi". (ANSA).