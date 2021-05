Aiea, controlli nucleari in Iran prolungati per un mese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 24 MAG - L'intesa temporanea tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) e l'Iran sulle "attività di sorveglianza e verifica" delle attività nucleari di Teheran è stata estesa di un mese, fino al 24 giugno. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Agenzia Onu, Rafael Grossi. Il via libera al prolungamento dell'accordo era stato ipotizzato da Teheran per non ostacolare la fase finale dei negoziati a Vienna sul ritorno degli Usa all'accordo del 2015 e la revoca delle sanzioni. (ANSA).